Aumenta la spesa per videosorveglianza e incendi,+ 11% fatturato

Con un fatturato pari a 3,3 miliardi di euro, il mercato italiano nel settore sicurezza e anticendio nel 2022 ha ripreso il suo percorso espansivo registrando un +11,4% di incremento annuo a valori correnti del fatturato aggregato. La tendenza è trasversale per tutti i comparti merceologici, con ritmi più sostenuti per videosorveglianza (+16,1%) e antincendio (+10,4%); in crescita anche l'antintrusione, anche se non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Positiva la crescita sul mercato interno (+10,6%), che ha beneficiato soprattutto del ciclo espansivo degli investimenti in costruzioni, sia per la componente residenziale che pubblica. Sostenuta la crescita sui mercati esteri (+22,8%), pur restando l'incidenza delle vendite estere sul fatturato complessivo ancora contenuta e nel 2022 di poco superiore al 12%.

E' la fotografia del settore secondo dati Anie Sicurezza, per la presentazione di Sicurezza 2023 (Fiera Milano, 15-17 novembre), dove troveranno spazio tutte le più avanzate soluzioni in campo security & fire. Novità anche nel settore della gestione della cybersecurity e degli attacchi informatici negli enti pubblici, sulle questioni legate alla vigilanza privata e della violenza sulle donne. Attese 347 aziende, da 31 Paesi. Dall'estero i numeri più alti arrivano da Cina, Francia, Germania e Spagna.



