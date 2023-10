A Milano aumenta la tassa soggiorno, non per i 4-5 stelle

A Milano da gennaio 2024 aumenta la tassa di soggiorno. Si tratta di una variazione di 50 centesimi per gli alberghi a una, due e tre stelle, per residence a due, tre e quattro stelle, ostelli per la gioventù, case per ferie, campeggi e villaggi turistici. Per gli ospiti di case per vacanze e affitti brevi, bed and breakfast, locande, foresterie lombarde e affittacamere l'incremento è di 1,5 euro per notte.

Per i clienti degli hotel da quattro stelle in su, la tariffa resta ferma a 5 euro, l'importo massimo consentito dalla norma nazionale.

"Abbiamo provato a contenere, al di sotto del massimo consentito per legge, l'aumento della tassa di soggiorno per B&B e alberghi fino a 3 stelle - afferma l'assessore al Bilancio, Emmanuel Conte - non avendoci consentito il governo di spalmare il necessario aumento anche sui 4 e 5 stelle". Il Comune infatti aveva chiesto al governo anche di poter utilizzare gli introiti della tassa liberamente e non in modo vincolato come ancora succede ma dall'esecutivo non sono arrivate risposte. Per questo l'assessore Conte rinnova in una nota "la richiesta che le norme nazionali" rendano questa tassa "realmente uno strumento perequativo a disposizione degli enti locali tutti". Un'altra richiesta del Comune che però è stata disattesa, e il sindaco Giuseppe Sala ne aveva parlato con il ministro Matteo Salvini, era di portare la tassa a 10 euro.



