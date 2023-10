Rogo in Rsa, Comune: 'Situazione sotto controllo, nessun ferito'

In merito al principio di incendio che si è verificato al sesto piano dell'Rsa Virgilio Ferrari di Milano, struttura gemella di quella che era stata distrutta da un incendio lo scorso luglio, il Comune ha spiegato che l'impianto di rilevazione fumi, appena installato, ha correttamente funzionato e sono quindi subito stati allertati i soccorsi.

I vigili del fuoco sono tuttora sul posto per capire che cosa è successo, ma la situazione, hanno sottolineato da Palazzo Marino, è sotto controllo e non risultano feriti né danni alla struttura. Nell'ala interessata erano presenti 13 pazienti che sono stati spostati in un'altra area dello stesso piano.



