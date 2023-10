Sanpellegrino ottiene la certificazione B Corp

Sanpellegrino ha ottenuto il riconoscimento di B Corp, certificazione internazionale del network no-profit B Lab a aziende che rispettano standard elevati dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale, di trasparenza e responsabilità, cioè aziende che portano benefici non solo agli azionisti ma più in generale.

E' "un riconoscimento dell'impegno che portiamo avanti da anni come 'force for good - ha osservato Michel Beneventi, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino - . Essere B Corp non significa solo essere 'una buona azienda', ma anche impegnarsi costantemente a misurare e migliorare le nostre performance ambientali e sociali".

Il B Impact Assessment (BIA) di B Lab misura l'impatto positivo di un'azienda su cinque aree chiave: la governance, i lavoratori, la comunità, l'ambiente e i clienti. Il Gruppo Sanpellegrino, a cui fanno riferimento i brand di acqua minerale S.Pellegrino, Acqua Panna e Levissima, le bibite Sanpellegrino e gli aperitivi ha dimostrato di soddisfare gli standard.

Il programma di benefit per i dipendenti mostra ad esempio l'attenzione del Gruppo per le politiche di diversity e inclusione e per le politiche incentrate sulla famiglia con il congedo per i caregiver, l'offerta di programmi estivi per i figli dei dipendenti e il rimborso delle spese scolastiche.

B Lab ha anche positivamente riconosciuto le pratiche implementate dal Gruppo Sanpellegrino per ridurre l'impatto ambientale come l'uso di carburanti a basse emissioni di carbonio come LNG e bio-LNG, le partnership con fornitori di servizi logistici per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o l'utilizzo, insieme al PET vergine, di PET riciclato per le proprie bottiglie. E ancora l'investimento di Sanpellegrino nei biocarburanti ottenuti dai rifiuti e l'introduzione di truck elettrico che permette la distribuzione dei prodotti Levissima a zero emissioni.

"Questo traguardo - è convinta Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia - ispirerà altre aziende della filiera ad unirsi al Movimento delle B Corp e ad avanzare verso il cambiamento sistemico di cui tanto abbiamo bisogno".



