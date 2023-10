Champions: Inzaghi, Lautaro Martinez è da Pallone d'oro

"Lautaro Martinez è sicuramente da Pallone d'oro, anche per il percorso fatto e i trofei vinti": è la convinzione del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo un avvio di stagione sorprendente con dodici gol già realizzati.

"Ci deve essere in quella notte, poi non credo che vincerà ma si merita tutto quello che sta vivendo", ammette l'allenatore nerazzurro alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo.

L'argentino sta trascinando l'Inter insieme al compagno di reparto Thuram, una coppia da subito affiatata. Thuram "ha qualità note a tutti quanti. Cambiando campionato e Paese si poteva ipotizzare ad alcune difficoltà di ambientamento ma lui e i suoi compagni sono stati bravissimi. Ci sta dando ottimi risultati ma è solo l'inizio e deve continuare così" conclude.





