Champions: Inzaghi, con il Salisburgo partita importantissima

"L'Inter arriva bene alla sfida di domani. Sabato abbiamo vinto una gara importante e non semplice.

Domani la partita è importantissima in un girone equilibrato e dovremo tenere alta la concentrazione, il Salisburgo ha vinto contro il Benfica in trasferta": lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo a San Siro. L'Inter guida a quattro punti il Gruppo D insieme alla Real Sociedad. Il Salisburgo insegue a tre punti.

"Alla Roma e a Lukaku ci penseremo tra 48 ore, siamo focalizzati su questa partita. Sono dieci anni che vincono il loro campionato - ricorda Inzaghi - è una squadra che corre, giovane bisogna essere molto concentrati. Giocano bene a calcio, con il 4-3-1-2 molto aggressivo ma sanno variare anche modulo.

E' una partita che temo come le altre, forse di più. Ogni gara sarà importante in un gruppo così equilibrato".



