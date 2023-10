A Milano un nuovo polmone verde ispirato alla Pianura Padana

A Milano è stato inaugurato il primo lotto di quello che sarà un nuovo polmone verde della città, grande quanto il Parco Sempione. Si tratta del Parco di SeiMilano il progetto di rigenerazione urbana di Borio Mangiarotti e Värde Partners che sta trasformando un'area di 330.000 metri quadrati tra via Calchi Taeggi e via Bisceglie, nella zona ovest della città.

La nuova area verde della città, che ospiterà 2.300 alberi, potrebbe essere intitolata alla memoria di Claudio De Albertis, imprenditore che, tra l'altro, ha guidato per oltre 30 anni Borio Mangiarotti come ha chiesto durante l'inaugurazione suo figlio Edoardo De Albertis, attuale Ceo. Una richiesta accolta dal sindaco Giuseppe Sala che però ha sottolineato che potrà accadere nel 2026 una volta passati i dieci anni dalla scomparsa dell'imprenditore come prevede la legge.

Il primo lotto appena inaugurato ospita 2.000 metri quadrati di aree giochi, accessibili anche a bambini con disabilità, e un'area cani di 3.000 metri quadrati complessivi. Una volta completato, entro la primavera 2024 l'area verde sarà aperta al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, priva di recinzioni. Tra le altre strutture pubbliche sono inoltre previsti 15.000 metri quadrati destinati alle attività sportive, un asilo nido, una scuola per l'infanzia e un Centro di Aggregazione Multifunzionale, destinato in parte ai servizi sociali del Comune e in parte a funzioni collettive, che sarà terminato nella primavera del 2024. Per il progetto del polmone verde di SeiMilano, l'architetto Michel Desvigne si è ispirato alla rete agricola della pianura Padana, trasponendone all'interno del Parco la tipica trama geometrica e ricomponendo gli elementi identitari del paesaggio rurale in un susseguirsi di corsi d'acqua, rogge, filari alberati, orti e frutteti urbani, insieme a piante ad elevato assorbimento di Co2.



