Pioli, non so se Loftus-Cheek ci sarà con il Psg

Loftus-Cheek in campo in Champions contro il Psg? "Ad oggi non so se ci sarà". Stefano Pioli, dopo il ko del suo Milan con la Juve, parla dei singoli: "Jovic sta trovando la condizione migliore, Okafor è tornato dalla sosta con qualche problema e non è al 100%". Dai singoli, Pioli passa al concetto generale: "Sicuramente dobbiamo segnare di più e trovare più soluzioni per essere pericolosi. Questa partita ci lascia fatica fisica e mentale: giocare in 10 per 50' sicuramente non ci agevola".

Una battuta sul marcatore di Rafa Leao. "Noi onestamente ci aspettavamo più Weah che Gatti su Leao - le parole di Pioli -. E Gatti ha fatto tanti falli… Ma veramente tanti tanti falli. C'è il regolamento che dice che se commetti falli ripetuti, poi c'è l'ammonizione. Mi pare che sia così, almeno. L'ha preso? Sì ma tardi".



