Pallavolo: Paola Egonu è super, vince sfida con Antropova

Partita al cardiopalma. nel campionato di volley femminile, per l'Allianz Vero Milano, che si è aggiudicata con il cuore la sfida con la Savino Del Bene Scandicci. La squadra di coach Marco Gaspari si è imposta per 3-2 (27-25; 25-18; 25-27; 22-25; 16-14), frutto di una partita in cui le padrone di casa sono scappate via nei primi due set, ma subendo la rimonta ospite nei due giochi centrali. MVP della partita la centrale americana Dana Rettke, con le sue giocate decisive nei momenti clou e i suoi 13 punti finali. Ma è chiaro che questa sfida aveva un sapore particolare in chiave Nazionale, e l'interesse era tutto o quasi per il 'duello' tra opposte, ovvero Paola Egonu contro Ekaterina Antropova, una di fronte all'altra dopo la turbolenta estate con la Italdonne.

Ha prevalso Paola Egonu, top scorer dell'incontro con 33 palloni messi a terra. Per le toscane grande partita del duo Nwakalor e, appunto, Antropova, autrici rispettivamente di 18 e 19 punti finali. Ma è chiaro che la ventenne azzurra naturalizzata non si è imposta nel confronto diretto con la rivale. Egonu non molla, e anche oggi lo ha dimostrato come meglio non avrebbe potuto fare.



