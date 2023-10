Milan: Pioli, dovevamo avere maggiore intensità

"Abbiamo fatto tutto quel che dovevamo fare e dovevamo fare qualcosa di più anche in dieci".

Stefano Pioli, dopo la sconfitta del Milan con la Juve spiega: "Dovevamo fare più intensità senza palla-- dice -. In parità numerica ci voleva più intensità, anche se abbiamo concesso veramente poco e purtroppo su un tiro fuori area abbiamo preso gol. La prova non è stata negativa, purtroppo resta il risultato. Volevamo iniziare meglio questa settimana importante", che porta alla partita di Champions con il Psg.





