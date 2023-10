Armati di coltelli rapinano ragazzini a Milano, 3 arresti

Un ragazzo italiano di 19 anni e due 17enni, uno italiano e l'altro cingalese, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano per rapina aggravata in concorso dopo che, insieme a un quarto complice e armati di coltelli, hanno costretto sette minorenni a consegnare loro denaro, cellulari e vestiti.

La rapina è avvenuta in zona Quarto Oggiaro e i militari sono riusciti a rintracciare il gruppetto in via Masetti, dove i giovani avevano già preso di mira un'altra coppia che si trovava in auto. Il quarto ragazzo, che faceva da "palo", è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. I tre arrestati sono stati poi condotti presso gli istituti di reclusione di San Vittore e Beccaria di Milano.



