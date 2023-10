Tributo Sticky Fingers per 60 anni Rolling Stones al Nazionale

L'indomani del giorno in cui i Rolling Stones hanno presentato 'Hackney diamonds', il primo disco di inediti da 18 anni, The Sticky Fingers, tribute band italiana, ricordano che il prossimo 7 novembre si esibiranno al Teatro Nazionale di Milano per celebrare i 60 anni del gruppo di Mick Jagger.

I The Sticky Fingers proporranno uno show che ripercorre le tappe fondamentali della carriera del loro gruppo di riferimento, attraverso i brani che hanno fatto ballare, cantare e innamorare diverse generazioni nel corso degli anni.

Sarà un viaggio attraverso rarità e grandi successi degli Stones, eseguiti live da una band nata nel 2007 e che promette un nuovo spettacolo, unico nel suo genere, in cui sul palco si esibiranno dieci musicisti per ricreare con dovizia di dettagli il sound unico di una delle migliori rock'n'roll band al mondo.

Oltre allo 'zoccolo duro' composto da Stefano Florenzano alla voce, Matteo Acuto e Andrea Garbato alle chitarre, Fabio Mapelli al basso e Andrea Astori alla batteria, si uniranno Andrea Bortolotto alle tastiere, Tommaso Severgnini al sax, Learco Spigarelli alla Tromba, Julia Loky alla voce e Stefano Romano alle percussioni.



