Pioli, Tonali? Sempre al suo fianco, lo aiuterò

"Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Il nostro pensiero va a Sandro. Se gli volevo bene dieci ora gli voglio bene cento. Sa che se posso essere d'aiuto sarò sempre al suo fianco. Proverò ad aiutarlo": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con la Juventus, commentando i fatti che hanno visto l'ex rossonero coinvolto nell'inchiesta scommesse. "Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha fatto ma mi piacerebbe giudicarlo - spiega Pioli - per come riuscirà a superare questo momento, per la voglia di riscattarsi. E diventare anche un esempio per qualcun altro..".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA