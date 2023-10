Pioli, Milan-Juve è la grande partita ma non decide nulla

"Milan-Juve è la grande partita.

Ora noi siamo davanti, loro terzi ma credo che la lotta scudetto si rivolga a quattro squadre. Siamo solo alla nona giornata, dobbiamo ripartire da ciò che c'è stato di positivo e fare meglio in ciò che c'è da migliorare": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del big match contro la Juventus.

In caso di vittoria i rossoneri si proietterebbero a sette punti dai bianconeri, una distanza importante ma che - secondo Pioli - non incolmabile: "Non è importante la vittoria per mandare la Juventus a -7, ci sono ancora troppi punti. Sarebbe importante per il nostro cammino, per la nostra prestazione, autostima e consapevolezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA