Milan: Pioli 'fiducia in Mirante, darà il massimo'

"Mirante? Abbiamo la massima fiducia. E' esperto vista anche l'età, ma è anche affidabile. E' stimato per qualità tecniche e morali. Non c'è bisogno di dirgli nulla, darà il massimo": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Juventus, partita in cui - vista la squalifica di Maignan e l'infortunio di Sportiello - sarà il terzo portiere Mirante a difendere i pali rossoneri.

Pioli poi aggiorna sugli infortunati: "Recuperiamo Krunic e Kalulu. Purtroppo non è stato un periodo molto fortunato perché abbiamo perso Chukwueze e Sportiello. Non recuperiamo Loftus perché è guarito dalla lesione muscolare che ha avuto ma non è ancora al 100% per essere con noi, ma mi auguro di poterlo recuperare nelle prossime gare".



