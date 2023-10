Inaugurato a Milano il nuovo centro Tog Carlo De Benedetti

Un polo integrato e all'avanguardia tecnologica per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche, ma anche un luogo aperto alla città dove favorire l'inclusione sociale e lavorativa e diffondere la cultura della disabilità. Oggi a Milano, in via Livigno 1, è stato inaugurato il nuovo Centro Tog Carlo De Benedetti.

La struttura sorge nell'area che ospitava le ex docce pubbliche, concessa gratuitamente per trent'anni dal Comune di Milano a Fondazione Tog Together To Go Onlus, organizzazione non profit impegnata dal 2011 ad offrire cure gratuite a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche che ha riqualificato completamente l'area, demolendo l'edificio preesistente. Il nuovo centro si sviluppa su tre piani, con una superficie complessiva di 3.000 mq e 600 mq di parcheggio interrato.

Il progetto è stato realizzato interamente con fondi privati, con un investimento di circa 13 milioni di euro. A tagliare il nastro, oltre al presidente della fondazione Tog Carlo De Benedetti, anche il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore della Regione Lombardia alla Disabilità Elena Lucchini e il cantante Fedez.

Il nuovo centro Tog offrirà cure a 200 bambini ogni anno.

"Tog è nata da un impulso della mia famiglia a coinvolgere tutti in un'iniziativa filantropica - dice Carlo De Benedetti - in questi 12 anni siamo cresciuti molto ed abbiamo deciso di impegnarci per creare una sede ed accogliere un maggior numero di bambini".

Oggi "è un giorno importante per i bambini e le famiglie che in questi anni hanno trovato in Tog un punto di riferimento e lo è anche per Milano - commenta Sala - la città si dota di un centro di eccellenza nelle cure e nei percorsi di riabilitazione per piccoli pazienti affetti da patologie neurologiche complesse".



