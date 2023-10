Giovani palestinesi Italia,ci hanno fatto passare per terroristi

"Ci hanno intervistato e hanno manipolato le nostre parole, facendoci passare per terroristi": è la denuncia fatta da una ragazza dei Giovani palestinesi d'Italia al termine del corteo di solidarietà per la Palestina, partito poco dopo le 15 dalla stazione centrale di Milano e arrivato al parco della Martesana.

Al centro della manifestazione non solo la guerra ma in particolare "la narrazione fallace sulla questione palestinese - ha spiegato la giovane palestinese dal camioncino dell'organizzazione -. Dobbiamo boicottare la stampa, segnalare i contenuti sbagliati senza interagire e fare pubblicità alla propaganda che ci dipinge come mostri. Usiamo i loro strumenti contro di loro".

I giornalisti e i politici che si sono schierati con Israele, definito "stato fascista e terrorista", sono stati invitati dagli organizzatori ad accogliere Israele nei loro paesi.

Al termine del corteo - concluso dal coro "Gaza vincerà" - è stato più volte rinnovato l'invito a partecipare il prossimo 28 ottobre alla manifestazione nazionale per la Palestina a Roma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA