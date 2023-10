Giambruno diventa 'Giamlupo' in opera street art a Milano

Non solo meme, anche la street art si scatena sul caso Giambruno-Meloni: è apparsa nella notte, a Milano, l'opera "Giamlupo e Cappuccetto Nero" dell'artivista' Cristina Donati Meyer. La provocazione artistica rappresenta un lupo nelle vesti di Andrea Giambruno che, bava alla bocca, insegue una cappuccetta blu, simile alla collega giornalista, che volta le spalle disgustata. Dietro di lui, una "Cappuccetta nera", con un pesante bastone tra le mani e il volto di Giorgia Meloni, pronta a dare al "lupo" il benservito. "Di Giambruni e di lupi umani è pieno il mondo del lavoro e, in particolare, quello della tv e del cinema. Questi personaggi maschili, che si concedono licenze, avances volgari e molestie con colleghe e collaboratrici - spiega la street artist - rappresentano il vero vulnus per le lavoratrici, le professioniste e per l'equità di genere. Giorgia Meloni ha fatto bene ad allontanare un soggetto con una mascolinità tossica così evidente, che è pure stato allontanato dal suo lavoro: una doppia vittoria - conclude Donati Meyer - su tutti coloro che Giambruno rappresenta".



