"Mi sto riprendendo piano piano": lo ha detto il cantante Fedez rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle sue condizioni di salute a margine dell'inaugurazione del centro 'Tog' Carlo de Benedetti per la disabilità infantile in via Livigno a Milano.

"Sicuramente - ha aggiunto Fedez - una giornata come questa non può che far bene".



