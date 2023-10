Corteo a Milano per la Palestina e a Ghedi contro le armi atomiche

Una giornata di mobilitazione in sostegno del popolo palestinese e contro le armi atomiche è stata annunciata da diverse sigle di associazioni pacifiste e dai centri sociali a Milano oltre a tre cortei in altre città d'Italia: Ghedi, Coltano (Pisa) e Palermo. Ne ha dato notizia il Csa Vittoria che parteciperà al presidio degli attivisti per la Palestina previsto in piazza Duca D'Aosta per le 15 a Milano. Le forze dell'ordine saranno presenti in forze per monitorare l'ordine pubblico.

"Il continuo aggravarsi dell'aggressione che prelude a una possibile invasione e occupazione della striscia di Gaza, la possibile estensione all'intera area mediorientale del conflitto (Hezbollah e Iran, in primis), la complicità e la giustificazione all'aggressione del mondo occidentale sublimate nell'invio di due portaerei Usa, impongono a tutte le realtà solidali con la resistenza palestinese la necessità di proseguire la mobilitazione - si legge in una nota - e a dare un'adesione convinta all'importante corteo contro la base dell'aeronautica italiana che contiene testate atomiche Nato di Ghedi all'interno della giornata di mobilitazione nazionale contro la guerra del 21 ottobre suddivisa in tre mobilitazioni: Ghedi, Coltano (Pisa), Palermo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA