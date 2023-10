Bagarini al Gp di Formula 1 a Monza, 7 Daspo fino a 5 anni

Daspo per 7 venditori abusivi di biglietti al Gran Premio di Monza di Formula 1, i provvedimenti hanno la durata da 2 a 5 anni. A firmarli è stato il questore di Monza Marco Odorisio dopo i controlli effettuati durante l'ultimo Gp d'Italia dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza.

Durante gli accertamenti anti-bagarinaggio, pianificati nelle tre giornate di prove e di gara, i 7 erano stati sorpresi mentre vendevano biglietti, spesso a turisti e appassionati stranieri, per un prezzo variabile da 30 euro a 275 euro, con conseguente sanzione amministrativa e sequestro dei tagliandi.

Per cinque venditori recidivi, risultati già destinatari di precedenti Daspo, è scattato anche l'obbligo di firma per 5 anni presso un Ufficio di Polizia mezz'ora dopo l'inizio delle gara automobilistica del circuito Fia e di ogni manifestazione di Moto Gp e SuperBike che si disputeranno sul territorio nazionale.



