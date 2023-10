Aveva un bivacco nei boschi del Varesotto, arrestato pusher

Aveva un bivacco nei boschi, organizzato con tutto il necessario per una permanenza di qualche giorno, dove custodiva decine di grammi di droga tipo eroina e cocaina, il 25enne arrestato in un'area montuosa vicina a Cittiglio, nel Varesotto, dai baschi rossi dello Squadrone Carabinieri Cacciatori "Sardegna".

Nel bivacco sono stati trovati quasi 3.500 euro in contanti, due cellulari, 4 powerbank, materiale e attrezzature varie per la preparazione delle dosi. Il venticinquenne di origine marocchina, irregolare sul territorio, sulle alture della località "Pozzit", era stato osservato trafficare stupefacenti insieme ad un complice. I Carabinieri hanno arrestato il 25enne, mentre il complice, con compiti di consegna delle singole dosi agli acquirenti in transito nella sottostante strada provinciale, è riuscito a darsi alla fuga gettandosi in una vicinissima scarpata e facendo perdere le proprie tracce.





