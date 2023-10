Uruguay: Recoba è il nuovo allenatore del Nacional

L'ex interista (e del Venezia) Alvaro Recoba, famoso anche per essere il 'pupillo' del presidente Massimo Moratti, è il nuovo allenatore del Nacional.

Lo ha comunicato il club. 'El Chino', che allenava in 'Tercera Division' la seconda squadra della società di Montevideo, prende il posto di Alvaro Gutierrez, esonerato dopo la sconfitta (2-0) contro il Boston River nella partita della 6/a giornata di campionato.

Uomo-simbolo del Nacional, ritiratosi dal calcio giocato nel 2015 dopo aver vinto il campionato, in passato il 47enne Recoba è stato anche assistente allenatore di tre tecnici della prima squadra, ovvero Alejandro Cappuccio, Martín Liguera e Jorge Giordano. Alla guida della seconda squadra ha invece vinto il torneo di Apertura del 2022.

Ora esordirà nel suo nuovo incarico lunedì prossimo, 23 ottobre, nella partita in cui il Nacional riceverà la visita del Deportivo Maldonado. Come aiuto allenatore Recoba avrà un altro ex 'italiano', quel Nelson Abeijon che ha giocato, da centrocampista, nel Cagliari, nel Como e nell'Atalanta.



