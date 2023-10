La M3 e la M4 sono aperte, mentre la M1 è in servizio tra Pagano e Loreto e la M2 chiude tra Gobba-Gessate e Gobba-Cologno. La M5 è in servizio tra Tre Torri e Bignami. Questi gli aggiornamenti sullo sciopero comunicati da Atm anche dal proprio account X.

Per tram, bus e filobus l'azienda avvisa che, a causa dell'agitazione, sono possibili maggiori attese.



