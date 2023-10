Milano-Cortina: Fontana, su pista da bob non dico no a nulla

"Io non dico no a nessuna scelta, anche perché è una decisione che dovremmo prendere tutti insieme". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a chi gli ha chiesto quali sono le scelte per la pista da bob delle Olimpiadi 2026.

"Ho evidenziato come quella di St.Moritz avrebbe il vantaggio di essere a pochi chilometri da Livigno - ha aggiunto -, di consentire l'utilizzo del villaggio olimpico di Livigno, di consentire la realizzazione su una pista che già c'è e per la quale c'è bisogno di pochi interventi. Però se a un certo punto il Governo decide di andare a Torino o di andare da qualunque altra parte, non ho nessun problema".

Come ha spiegato Fontana, infatti, "il problema del bob è un problema anche di sostenibilità. Queste Olimpiadi, ci è stato detto, devono essere le prime Olimpiadi sostenibili per fare una pista da bob. E purtroppo una delle ragioni per cui non si fa a Cortina è proprio quella: il costo è di circa 120 milioni di euro" e si tratterebbe di una spesa "per un'attività che non è così praticata". Per Fontana, quindi, "è un investimento che anche giustamente il Governo ha valutato che ritiene forse un po' eccessivo".



