Incidente nautico con due morti, chiesta conferma delle condanne

Il sostituto procuratore generale di Brescia ha chiesto la conferma delle condanne pronunciate in primo grado nei confronti dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo che nell'estate del 2021 nelle acque del lago di Garda, a Salò, nel bresciano, travolsero l'imbarcazione sulla quale erano fermi Greta Nedrotti, 24 anni, e Umberto Garzarella, 37, entrambi uccisi nell'impatto. Patrick Kassen e Cristian Teismann in primo grado erano stati condannati rispettivamente a quattro anni e mezzo e due anni e undici mesi.

I due imputati sono entrati in tribunale a Brescia da un ingresso secondario a bordo di una vettura con i vetri oscurati, mentre fuori dal tribunale gli amici delle due vittime hanno appeso uno striscione con la scritta 'giustizia per Greta e Umberto', lo stesso striscione che avevano mostrato durante una fiaccolata pochi giorni dopo la tragedia.



