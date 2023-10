Fabio Anghileri nuovo segretario generale Fiom-Cgil di Lecco

E' Fabio Anghileri il nuovo segretario generale della Fiom-Cgil di Lecco. Lo hanno votato gli iscritti riuniti in assemblea nel capoluogo lariano.

Anghileri ha 61 anni ed è componente della segreteria del sindacato dei metalmeccanici della Cgil dal 2006. Ha lavorato in un'azienda metalmeccanica di Valmadrera (Lecco) e prende il posto di Maurizio Oreggia, chiamato dalla Fiom nazionale a ricoprire il ruolo di coordinatore del comparto dell'auto.

"L'attuale situazione politico-sindacale - ha affermato il neo-segretario - non è delle più semplici, sia a livello generale, a causa delle guerre e dell'inflazione, che a livello locale, dove negli ultimi tempi stiamo assistendo a un aumento delle richieste di cassa integrazione". "Sarà nostro compito tener monitorata la situazione - ha aggiunto - e farci trovare pronti, a partire dal rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica che ci aspetta nel 2024 e per il quale a breve inizieremo a redigere la piattaforma rivendicativa unitaria".





