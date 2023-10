Caritas, in Lombardia la povertà si tramanda in famiglia

Nella regione più ricca d'Italia la povertà si può tramandare da genitori ai figli. Lo rileva il rapporto 'Pavimenti appiccicosi. La povertà intergenerazionale in Lombardia' promosso dalla Caritas delegazione lombarda sull'analisi di dati ed esperienze riguardanti 1.700 beneficiari (italiani, non homeless) dei centri delle 10 diocesi lombarde.

Il confronto tra la condizione degli assistiti lombardi e quella delle loro famiglie di origine ha permesso di misurare il grado di mobilità intergenerazionale delle persone in stato di povertà, riguardo a istruzione, occupazione, condizione economica. Nelle storie di deprivazione intercettate dal circuito Caritas, i casi di povertà ereditaria pesano per il 59,3%. Quasi sei persone su dieci risultano vivere una condizione di precarietà economica in continuità con la propria famiglia di origine, mentre i poveri 'di prima generazione' sono il 40,7%.

Riguardo all'istruzione, i genitori degli assistiti si collocano su livelli formativi molto bassi: tra le madri prevale la licenza elementare (46%), tra i padri la licenza media inferiore (37,3%). Nel passaggio tra generazioni, non si registra grande mobilità ascendente. Tra i figli prevale la licenza media inferiore, come tra i genitori, anche se con percentuali doppie (65,2%, contro il 37,3% del padre e il 31,7% della madre). Sulla laurea il dato è peggiorato, solo il 2% dei figli è laureato (i padri sono il 3,9%). Sul lavoro, i beneficiari Caritas si collocano per lo più nel gruppo delle occupazioni non qualificate (44,7%) e a seguire nel gruppo delle professioni qualificate delle attività commerciali e servizi (25,2%), come conduttori di impianti e conducenti di veicoli (18,4%) e nelle professioni tecniche (11,7%). Dal confronto con le occupazioni dei padri, emerge che in Lombardia il 45,9% ha sperimentato una mobilità ascendente rispetto ai padri. Sul versante della condizione economica due terzi ritengono di essersi impoveriti rispetto alla famiglia di origine (63%), il 21,3% di vivere in continuità con lo standard dei propri genitori e solo il 15,8% pensa di avere migliorato le proprie possibilità economiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA