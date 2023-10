Terrorismo, altro arrestato al gip: 'Solo simpatia per l'Isis'

Soltanto "manifestazioni di simpatia per l'Isis in un periodo in cui combatteva contro Assad in Siria e in Iraq per riscattare le masse disagiate", ma poi quando ha capito "che lo Stato islamico era quello che era" si è "dissociato". Così Mohamed Nosair, 49 anni egiziano con permesso di soggiorno, sulla stessa linea dell'altro arrestato, Alaa Refaei, si è difeso oggi pomeriggio, davanti al gip di Milano Fabrizio Filice, dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere.

Entrambi, secondo le indagini della Digos e della Polizia postale, coordinate dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis, avrebbero portato avanti su gruppi Facebook, Telegram e WhatsApp "una consapevole e deliberata attività di proselitismo via social a favore dell'Isis", oltre che finanziamenti per donne vedove di combattenti jihadisti.

Nosair, assistito dall'avvocato Massimo Lanteri e anche da un interprete nell'interrogatorio, ha parlato pure di quei "1000 euro in tranche da 50-20 euro" che ha inviato a donne "in Palestina e Yemen". Donne da cui, ha sostenuto, riceveva "videomessaggi sulle loro condizioni disagiate" e che lui quindi avrebbe deciso di aiutare, "facendo del bene". Ha pianto più volte davanti al giudice e, quando gli è stata contestata un'intercettazione in cui parlava di "sparare" - ha spiegato il difensore - l'uomo ha detto che "era il 31 dicembre e parlavano di fuochi d'artificio".

La difesa ha presentato istanza al gip di revoca della misura cautelare, eseguita due giorni fa, e in subordine ha chiesto i domiciliari. Per il legale non ci sono gli estremi giuridici, stando a giurisprudenza della Cassazione, per contestare l'associazione con finalità di terrorismo e, al massimo, si potrebbe contestare l'apologia di reato.



