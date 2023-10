Stop auto nel Quadrilatero, a Milano in corso studi progettuali

Il provvedimento che vieterà l'accesso delle auto private nel Quadrilatero della moda nel centro di Milano come spiega il Comune dovrà passare dal vaglio della giunta una volta che saranno definiti i dettagli. Infatti a luglio quando c'era stato il primo annuncio del provvedimento erano state solo definite le linee di indirizzo. Al momento è in corso la definizione degli studi progettuali.

L'assessorato alla Mobilità sta lavorando alla definizione delle regole e all'individuazione precisa dei varchi e dei punti dove verranno installate le telecamere. Nello stesso tempo sono in corso riunioni per definire gli accordi con i commercianti dell'area e con le autorimesse o eventuali altri tipi di autorizzazioni straordinarie, anche il Municipio 1 della città sarà interpellato. Nelle scorse settimane sono stati fatti i rilievi dei flussi di traffico per capire quanti mezzi quotidianamente entrano nell'aree e di che tipo, se auto o moto, oppure veicoli commerciali. Tra le vie interessate al provvedimento, per citarne solo alcune, ci sono Via Gesù, via Sant'Andrea, via Monte Napoleone, via Bigli, dove si trovano alcune delle boutique più esclusive della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA