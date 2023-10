Startup innovative nella mobilità, Milano capitale con il 18%

Quasi due su dieci startup innovative nel settore della mobilità hanno sede a Milano, ovvero il 18% delle 836 imprese di questo tipo attive in Italia, il 35% è nel nord ovest. Il numero complessivo non è alto (sono il 5,7% delle startup innovative) ma ha raggiunto nel 2021 i 146 milioni di valore di produzione e 1300 dipendenti ed è un settore in crescita. A descrivere il panorama attuale è il rapporto "Le startup innovative in ambito mobilità", una analisi curata dal Centro Studi di Assolombarda e presentata oggi a Milano, a Palazzo Giureconsulti, nell'evento conclusivo della mobility conference "MCE 4x4 - Incroci e Transizioni".

La rassegna, arrivata all'ottava edizione, è promossa da Assolombarda e da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi con l'obiettivo di porre l'attenzione sulla mobilità sostenibile e sulle imprese del settore e di offrire una piattaforma di incontro e di confronto con le aziende "mature" per favorire le opportunità di affari e far circolare soluzioni innovative.

"Il trasporto è responsabile per circa il 28% delle emissioni di gas serra e, dunque, rappresenta uno dei fattori più significativi su cui agire immediatamente" ha ricordato la vicepresidente di Assolombarda con delega a Infrastrutture, Mobilità e Smart City Gioia Ghezzi.

"Come Camera di commercio - ha aggiunto Alvise Biffi, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - abbiamo individuato un segmento specifico di mobilità sostenibile, quello della bike economy, come ambito pilota di valorizzazione del territorio e delle filiere collegate al settore". Sono sedici le startup che si sono potute presentare durante la manifestazione: si va dai creatori di app per aiutare la mobilità di chi usa la carrozzina grazie a tecnologie di guida autonoma e robotica a tecnologie che permettono di ridurre il consumo di energia e quindi di avere una maggiore autonomia dei mezzi elettrici a motori particolarmente leggeri per le ebike a nuove soluzioni di logistica.



