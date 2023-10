Spacciatore con cocaina nascosta nella borraccia, arrestato

Nella borraccia, all'interno di una borsa da palestra, aveva12 dosi di cocaina. E' stato arrestato ieri dagli agenti della Squadra mobile di Milano dopo essser stato notato in viale Certosa, alla fermata del tram. L'uomo, un tentatreenne italiano con precedenti per droga, ha ricevuto una telefonata ed è stato raggiunto da una vettura; è salito a bordo e gli investigatori l'hanno seguito fino in via Arona, non molto distante. Qui l'uomo con la borsa e il conducente sono stati controllati dai polziotti che nella borraccia hanno trovato la droga al pregiudicato, che è stato arrestato, mentre il conducente dell'auto, che aveva appena ricevuto cinque dosi di cocaina, è stato segnalato come consumatore alla Prefettura.



