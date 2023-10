Scambio di volantini fra Galliani e De Luca, candidati al Senato

Cateno De Luca e Adriano Galliani si sono scambiati i rispettivi volantini elettorali e qualche battuta, questa mattina durante una passeggiata al mercato di Monza. "Nord e Sud finalmente uniti" ha commentato sorridendo, Adriano Galliani, candidato alle suppletive al Senato per Forza Italia, con in mano il volantino di De Luca, in corsa per lo stesso seggio con la sua lista, parte del progetto politico "Sud chiama Nord", che accanto a lui ha posato a sua volta a favore di telefonini mostrando il volantino del rivale.



