Santanchè, in Italia aumenta la richiesta di turismo lento

"La richiesta di turismo lento sta aumentando in Italia: è importante farsi trovare pronti e offrire servizi di qualità": lo ha sostenuto oggi la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in un videomessaggio trasmesso nell'aula magna del Collegio Ghislieri di Pavia, in occasione degli "Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile".

"Un evento importante che vuole sottolineare l'importanza dei cammini - ha affermato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi -.

Sono percorsi che mettono in risalto la storia e l'unicità di Pavia, città che ha l'ambizione di crescere dal punto di vista turistico, con l'obiettivo di poter accogliere sempre più visitatori". "La nostra città è da sempre crocevia dei cammini tanto da guadagnarsi il titolo di 'Crossroad of Europe' - ha ricordato l'assessore comunale Roberta Marcone -. Ho fortemente voluto questo evento che mette Pavia in primo piano in ambito turistico; è fondamentale dare priorità di sviluppo a tali percorsi, affinché si produca un valore aggiunto alla fitta rete di itinerari storici, culturali e religiosi presenti sul nostro territorio".

"Da anni abbiamo individuato il filone del turismo lento, religioso e sostenibile come un'opportunità per il territorio - ha aggiunto Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pavia-. È un onore essere protagonisti di un evento che dà lustro alla nostra città; Pavia deve puntare sempre di più sul turismo".



