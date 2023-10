Rete per il Diritto all'Abitare, corteo in centro a Milano

Bloccare gli sfratti e sgomberi in assenza di una soluzione abitativa adeguata; fermare la vendita delle case popolari e imporre l'assegnazione di quelle esistenti e sviluppare piani di investimento per l'edilizia pubblica oltre a ristrutturazioni e ammodernamenti a basso impatto ambientale e risparmio energetico. Queste alcune delle richieste della Rete per il Diritto all'Abitare, di cui fa parte l'Unione Inquilini Milano, che ha organizzato un corteo dalle 17.30 da piazza della Scala verso la sede della Regione Lombardia nel capoluogo lombardo.

"La casa è un bisogno basta speculazioni. Profitto, privatizzazioni, speculazioni significano sfruttamento ed esclusione. Chiediamo una vita degna per tutti, affitti più bassi, salari più alti, documenti per tutti. Basta con gli sfratti e gli sgomberi", hanno sottolineato i partecipanti.

L'associazione chiede anche di fissare un tetto agli affitti sia pubblici che privati e porre dei limiti agli affitti brevi; ottenere una sanatoria delle occupazioni pubbliche; fermare la criminalizzazione delle occupazioni e degli abitanti; assicurare il diritto allo studio attraverso l'assegnazione di alloggi agli studenti fuori sede e realizzare studentati pubblici a prezzi realmente accessibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA