Partnership GoBlu-Centrocot per trasparenza chimica nel tessile

GoBlu International e Centrocot hanno annunciato la loro nuova partnership "per promuovere - si legge in una nota congiunta - trasparenza chimica e sostenibilità nell'industria tessile e della moda in Italia. Questa collaborazione mira a consentire a marchi e a rivenditori di ottenere la piena trasparenza chimica nella loro catena di fornitura, sostenendo al contempo i fornitori a conformarsi ai più recenti requisiti dei clienti e del settore".

Grazie ai servizi specializzati di test, verifica, certificazione e formazione di Centrocot e alla piattaforma digitale The BHive di GoBlu - continua la nota - "le parti interessate in Italia hanno ora accesso a un'ampia gamma di risorse per l'adozione e la gestione di prodotti chimici più sostenibili".

"Siamo entusiasti - ha affermato Lars Doemer, amministratore delegato di GoBlu - di iniziare una collaborazione con Centrocot, i cui valori sono vicini alla nostra missione.

Prevediamo che The BHive diventi una delle principali soluzioni di gestione delle sostanze chimiche per gli operatori italiani dell'industria tessile e della moda. Grazie alla grande esperienza di Centrocot e ai servizi di test e certificazione, siamo ora in grado di fornire ai nostri clienti italiani un supporto locale e l'accesso a un'ampia gamma di risorse per raggiungere la piena trasparenza nella loro catena di fornitura".

"La partnership con GoBlu - ha detto Grazia Cerini, amministratore delegato e direttore generale di Centrocot - è un passo importante a beneficio dei nostri clienti, che potranno vedere e gestire i loro prodotti chimici verificati da Centrocot nella piattaforma The BHive. Siamo felici di condividere con GoBlu la stessa visione e gli stessi obiettivi. Insieme, forniremo un portfolio di servizi completo in cui la nostra esperienza pratica nel settore chimico sarà abbinata al background di GoBlu nell'innovazione informatica e nella gestione dei prodotti chimici".



