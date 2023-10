Mufoco chiuso per lavori fino al 10 febbraio

Mufoco, il primo Museo pubblico in Italia dedicato alla Fotografia Contemporanea e all'immagine tecnologica, si appresta a festeggiare nel 2024 i vent'anni e dal 10 febbraio accoglierà il pubblico in una sede attrezzata per fruire al meglio non solo delle mostre, ma anche di migliaia di immagini digitalizzate, provenienti da 40 fondi fotografici.

La ristrutturazione - che comporta la chiusura della sede a partire da questo mese - coinvolgerà il piano terra del Museo, che si rinnoverà grazie ad un progetto di Interior Design a firma dello studio di architettura Dotdotdot.

"Gli interventi, pensati nell'ottica dell'abbattimento delle barriere fisiche e cognitive per un Museo realmente accessibile e inclusivo - spiega il Presidente del Museo, Davide Rondoni - riguarderanno la hall d'ingresso e area accoglienza con il bookshop, la sala conferenze e l'area della didattica. Nei nuovi spazi il pubblico sarà accolto da un'installazione immersiva che permetterà la navigazione nelle collezioni del Museo e nei programmi di attività e iniziative, un valore aggiunto importante perchè l'arte fotografica è l'arte dello sguardo. Uno sguardo impoverito è la depressione dell'umano, noi coltiviamo sguardi ricchi d'anima".

La riapertura al pubblico, nel febbraio 2024, coinciderà con l'inaugurazione della mostra di Mario Giacomelli 'Questo ricordo lo vorrei raccontare', realizzata in collaborazione con l'Archivio Giacomelli, a cura di Katiuscia Biondi Giacomelli, e con la presentazione di un nuovo progetto dell'artista Ilaria Turba.

Durante i lavori il patrimonio Mufoco sarà fruibile in molteplici sedi espositive di tutta Italia, da Milano a Napoli, da Roma a Firenze.



