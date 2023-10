La passione di Rodin per la danza in mostra a Milano

Espone in serie per la prima volta in Italia quindici statuine di danzatrici dedicate dall'artista francese a "Movimenti di danza", la mostra 'Rodin e la danza', che apre al Mudec di Milano il prossimo 25 ottobre, a cura di Aude Chevalier, Elena Cervellati e Cristiana Natali.

Prodotta da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore, promossa dal Comune di Milano-Cultura, la mostra è resa possibile grazie alla collaborazione con il Museo Rodin di Parigi da cui provengono 53 opere e ha un allestimento scenografico multimediale e interattivo appositamente disegnato e realizzato dallo studio di design Dotdotdot.

Il fascino che Rodin nutrì per la danza sarà illustrato anche dal racconto multimediale dei suoi incontri con i più grandi ballerini dell'epoca, come Isadora Duncan, Loïe Fuller, le danzatrici del balletto reale cambogiano, la danzatrice giapponese Hanako.



