La fotografia africana nel calendario Lavazza 2024

Tre artisti in dialogo sul valore della collaborazione tra persone, organizzazioni, idee. Il Calendario Lavazza 2024, 'More Than Us' è un progetto corale firmato dai fotografi africani Thandiwe Muriu, Daniel Obasi, e Aart Verrips, che descrive e promuove il concetto di partnership in tutte le sue sfumature.

Lo spazio nel quale si dipana il progetto artistico è l'Africa, terra di origine del chicco di caffè, che diventa espressione di ricchezza e varietà culturale. Dalla serie Camo di Thandiwe Muriu, in cui le protagoniste, pur risaltando, si mimetizzano con gli sfondi e le vivaci fantasie dei tessuti tradizionali, al mondo surrealista e morbido di Daniel Obasi, che esorta a riflettere sui concetti di attivismo, politica e relazioni umane. Non manca poi l'estetica nitida e pulita di Aart Verrips, sempre alla ricerca di volti non tradizionali e nuove idee di bellezza. Ciascun fotografo ha realizzato quattro scatti, traendo ispirazione dai progetti di sviluppo sostenibile della Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus che, con 33 progetti in 3 continenti, nel 2024 festeggia vent'anni. I messaggi che hanno guidato l'idea del Calendario trovano un'ulteriore cassa di risonanza nel coinvolgimento di tre ambassador: la modella, autrice e attrice somala Waris Dirie, da anni impegnata nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili; il Nobel per la pace Denis Mukwege, chirurgo ginecologo congolese fondatore del Panzi Hospital di Bakavu, con cui Fondazione Lavazza collabora e l'attivista sudafricana Zulaikha Patel, che ha portato all'attenzione dei media il problema del razzismo nel Sudafrica post-apartheid e vincitrice del Young Activist Summit 2022.

"In questi anni abbiamo imparato a collaborare e a condividere obiettivi, sforzi e risultati, con la consapevolezza che per andare lontano non si può agire da soli", sottolinea Francesca Lavazza, Board Member del Gruppo Lavazza, nell'introduzione al Calendario. "Attraverso l'energia dell'Africa, culla del caffè, vogliamo ribadire i valori costituenti della nostra Fondazione e celebrare questo intreccio di mani, talenti, storie ed esperienze".



