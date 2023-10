Inter, Marotta: 'Ora è Lautaro il mio Messi, sereni sul rinnovo'

"Messi nei pensieri dell'Inter? Ci mancherebbe altro. C'è stato un momento in cui... ma prima che arrivassi io. Chi è il mio Messi? In questo momento è Lautaro".

Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante la presentazione del libro "Odio il calcio" scritto da Fabrizio Biasin ed edito da Sperling & Kupfer.

"È il giocatore più forte che abbia avuto? Non so, la categoria dei forti è difficile da circoscrivere - ha affermato il dirigente nerazzurro -. Lautaro è un giovane talento che è diventato campione, sta giocando e migliorando giornata dopo giornata. È un elemento di cui si parlerà. Se si può stare sereni con Lautaro in chiave rinnovo? Sì, assolutamente sì. È evidente che non voglio dare notizie, già siamo in sovraesposizione mediatica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA