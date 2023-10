In Europa triplo di franchising dell'Italia, 'burocrazia frena'

In Europa la media di punti vendita e imprese attraverso il franchising è tre volte quella italiana.

Lo sostiene Mario Resca, presidente di Confimprese, che ha dato il patrocinio ed è presente con un suo spazio, alla 36/a edizione del Salone del Franchising e del Retail, aperto da oggi al 21 ottobre ad Allianz Mi-co, Fiera Milano.

"In Italia si continua ad investire, il fatturato per il 2023 è di + 3% rispetto al 2022, ma le difese corporative e la burocrazia italiana non favoriscono questo sviluppo - ha detto - Le pratiche per aprire un punto vendita sono estenuanti e rendono incerti i tempi, poi in Italia per chi investe la tassazione è molto alta, e in questo momento c'è anche il problema del credit crunch, che durerà pure l'anno prossimo e per il franchising il finanziamento è un elemento critico perché i nostri i imprenditori sono giovani o meno giovani che si mettono in proprio".

"Le banche valutano come se si aprisse un punto vendita nuovo mentre invece si inserisce in un franchising, quindi un un progetto già collaudato, ed è sbagliato considerarlo come una start up - ha aggiuntio Alessandro Revecca, presidente di Federfranchising - Per questo noi come Federfranchising garantiamo del microcredito e siamo in grado di erogare anche fino 200.000 euro con tasso interessi anche molto bassi". "Inoltre crediamo molto nella formazione e dei manager del futuro del franchising - ha aggiunto - è stato creato un master in collaborazione con l'università Bicocca, dove vengono formati con una preparazione per tutti questi settori e sotto vari aspetti perché, c'è bisogno di professionalità: coloro che si sono improvvisati negli ultimi anni, sono quelli che hanno chiuso". Il Salone che si è aperto a Milano, sta comunque già dimostrando la grande vitalità del settore. Sono presenti tutte le categorie merceologiche dalla Grande Distribuzione Organizzata (Carrefour, Coop,Despar, Crai, Brico) alla ristorazione (da McDonald's a Capatoast), da abbigliamento e fitness all'Hi-Tech (dalla realtà virtuale alla blockchain) alle spedizioni.



