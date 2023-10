In casa aveva oltre un chilo di hashish e, in una sacca chiusa con un lucchetto, 36mila euro. Per questo, un 39enne tunisino è stato arrestato ieri dai carabinieri a Corsico, nel Milanese.

I militari sono intervenuti nei pressi della stazione del centro dell'hinterland e hanno trovato l'uomo con otto dosi di hashish in un pacchetto di sigarette.

E' stato però nella sua abitazione che i carabinieri hanno scoperto oltre un chilo di droga e l'ingente somma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA