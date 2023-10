Fine della collaborazione tra Blumarine e Nicola Brognano

Blumarine e Nicola Brognano in una nota annunciano di comune accordo la fine della propria collaborazione iniziata nel 2020.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto da Nicola Brognano - afferma Marco Marchi, Amministratore Unico di Eccellenze Italiane - Nicola ha saputo interpretare i codici di Blumarine, riproponendoli in chiave originale e contemporanea, facendo così rinascere l'interesse sul brand da parte di addetti ai lavori e clienti finali. Ringrazio vivamente Nicola per la grande professionalità dimostrata in questi 4 anni di proficua collaborazione".

"Lavorare come direttore creativo di Blumarine, che da sempre ho seguito con vivo interesse - chiosa Nicola Brognano - ha arricchito profondamente la mia esperienza professionale, creativa ed umana. Portare il brand nuovamente sotto i riflettori è stata un'occasione davvero unica ed esaltante.

Ringrazio Marco Marchi per questa opportunità e il mio team per il lavoro straordinario realizzato assieme".



