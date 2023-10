Fedez salva un pappagallino a Milano, il grazie dell'Enpa

Fedez ha salvato un pappagallino in difficoltà in centro a Milano e lo ha affidato alle cure di Enpa Milano. Lo sottolinea sui social la stessa Enpa la quale ricorda che "non è la prima volta che Fedez si rivolge ai nostri volontari per salvare un animale".

"Ogni piccola vita ha valore!", commenta l'Ente nazionale protezione animali mentre su social circola il video, che sembra girato allo stesso Federico Lucia, in cui i suoi amici catturano il pappagallo e chiamano l'Enpa per affidarglielo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA