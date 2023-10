Crocerossa e Fondazione Maggie stringono un patto per Milano

La Croce Rossa Milano e la Fondazione Italy Maggie Care, ente di solidarietà della comunità cinese, hanno stretto "un patto solidale per Milano", è stata donata una nuova ambulanza completamente attrezzata per rafforzare i servizi di emergenza e migliorare il supporto sanitario per la popolazione e 100 pasti ogni mese saranno donati ai più vulnerabili.

L'accordo anti-spreco coinvolgerà tutti i 'food asset' del gruppo Milan Huaxia Group, partner di Maggie Foundation, e grazie alla logistica umanitaria della Croce Rossa di Milano, che attualmente garantisce sostegno alimentare a oltre 45.000 persone, gli alimenti recuperati saranno destinati a fornire supporto nutrizionale e sostegno economico alle famiglie e agli individui bisognosi della comunità milanese.

"Rafforziamo i legami nella comunità e promuoviamo la solidarietà attraverso azioni concrete. Auspico che questa iniziativa possa servire da esempio per incoraggiare altre aziende e organizzazioni a unirsi alla causa della solidarietà e a contribuire al benessere collettivo della città di Milano" ha commentato Zhou Xiaoyan, co-fondatrice della Maggie Foundation Italia, in memoria di Maggie (He Meiqi) scomparsa giovanissima per un tumore, nonchè presidente del gruppo Milano Huaxia.

"Questa collaborazione ci aiuterà a garantire il nostro intervento in situazioni di emergenza e a migliorare la capacità di risposta della Croce Rossa a favore della comunità" ha aggiunto Massimo M. A. Boncristiano, presidente della Croce Rossa di Milano.



