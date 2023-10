Casta, il violinista 'Jedi', apre tour al Teatro Lirico Milano

Il violinista 'Jedi' Andrea Casta sabato prossimo si esibisce al Teatro Lirico Giorgio Gaber con 'The Space Violin-Visual Concert'. L'obbiettivo dello spettacolo, che si presenta originale, è che la musica e il racconto visivo, connessi in forma innovativa, condurranno il pubblico in una esperienza immersiva.

Secondo il violinista 'elettrico' "sarà uno show divertente, commovente, leggero e profondo allo stesso tempo. Si va da brani prodotti in questi anni, ascoltati in radio e suonati in festival e discoteche, a pietre miliari del pop e del rock, il tutto mediato dalla voce del violino".

Il musicista, nato a Brescia, ha illuminato - spiegano gli organizzatori - i palchi di 32 nazioni, raggiungendo 2 milioni di spettatori dal vivo e 400.000 followers sui social network.

Musicista, cantante e produttore, fa della narrazione visiva la sua cifra artistica. Il "violinista Jedi", così definito per il caratteristico archetto luminoso che ricorda una spada laser, dopo oltre 40 date estive tra teatri all'aperto, djset nei club e concerti nella natura, debutterà con il suo tour invernale a Milano tra musica, visual art e light design.

Il percorso musicale sarà crossover: dai successi pop all'elettronica dance, da omaggi agli autori italiani alla storia del rock, dai Coldplay ad Avicii, dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti. Saranno affrontate tre tematiche: l'uomo e la natura, le bellezze italiane e la tecnologia.



