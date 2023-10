A Messina il 'Mosaico delle Meraviglie' omaggio alla Sicilia

Trecento piastrelle decorate a mano per un'opera che racconta la Sicilia e porta arte e bellezza in una zona al centro di un intervento di riqualificazione. Donare bellezza attraverso l'arte al Fondo Saccà, area periferica di Messina, è l'obiettivo del Mosaico delle Meraviglie, iniziativa promossa da Birra Messina Cristalli di Sale con il patrocinio del Comune di Messina, realizzata con la collaborazione di Fondazione Me.S.S.In.A. e dell'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco (AIGU).

La Sicilia è riunita in un'opera artistica collettiva, dedicata alla collettività, realizzata da nove maestri della ceramica provenienti da otto località dell'isola, tra cui i sei comuni che fanno parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. L'opera è stata donata da Birra Messina Cristalli di Sale alla città. Questo mosaico "contribuisce attraverso la bellezza dell'arte al progetto di rigenerazione urbana del Fondo Saccà e promuove il nostro patrimonio artistico e i nostri talenti", ha detto il sindaco di Messina Federico Basile. Con il Mosaico delle Meraviglie, Birra Messina Cristalli di Sale "continua a celebrare un'isola unica, fatta di bellezze autentiche e di maestranze artistiche, che rappresentano un patrimonio culturale straordinario e sono in grado di far riscoprire la vera 'Meraviglia'", commenta Michela Filippi, Marketing Manager Birra Messina.

I nove ceramisti hanno raccontato in chiave moderna gli elementi della tradizione siciliana, ispirandosi alle loro città d'origine, per rendere un tributo all'isola attraverso un'opera con elementi che omaggiano la maiolica classica di Santo Stefano di Camastra, gli antichi decori settecenteschi di Burgio, i classici riferimenti in turchino e blu della produzione di Caltagirone fino alla rivisitazione dell'accartocciato d'acanto di Sciacca riproposto in una sovrapposizione tridimensionale.

"La bellezza è un'esperienza capace di espandere il potenziale emozionale di ogni persona per questo può diventare occasione educativa per migliorare le condizioni di vita", ha concluso Gaetano Giunta, fondatore e responsabile del piano strategico Fondazione Me.S.S.In.A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA