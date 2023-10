Milano celebra la Callas dalla Scala alle Gallerie d'Italia

A cento anni dalla sua nascita che avvenne a New York il 2 dicembre del 1923 Milano omaggia Maria Callas con un palinsesto di iniziative dedicate all' indimenticabile soprano, che avrà come punti cardine il teatro alla Scala, di cui ha contribuito a fare la storia, e le Gallerie d'Italia.

Il 2 dicembre poi, il giorno del compleanno della Divina, si celebrerà a Milano il 'Callas Day' con un serie di iniziative.

Il palinsesto "è un omaggio alla carriera e all'eredità culturale della più famosa cantante lirica di tutti i tempi.

Un'opportunità, per i cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo, di immergersi nel suo universo", ha osservato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Dal 17 novembre al 30 aprile la Scala omaggerà la cantante con la mostra 'Fantasmagoria Callas' organizzata e curata da Francesco Stocchi, con allestimento a cura della scenografa Margherita Palli. Lo spettatore potrà ammirare alcuni costumi indossati dal grande soprano. Le cinque sale sono dedicate ciascuna a un artista che rappresenta una disciplina: Giorgio Armani la moda, Alvin Curran la musica, Francesco Vezzoli e Latifa Echakch l'arte contemporanea, Mario Martone il cinema, con un cortometraggio interpretato da Sonia Bergamasco sulla fascinazione esercitata dal soprano su Ingeborg Bachmann. E' una mostra "che punta a proiettare Maria Callas in una direzione che va oltre il mondo dell' opera - ha spiegato Donatella Brunazzi direttrice del Museo teatrale della Scala -, e proiettarla in quella più universale dell'arista e dell'arte in tutte le sue espressioni". Dal 9 novembre al 18 febbraio alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo si potrà ammirare la mostra 'Maria Callas. Ritratti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo' curata da Aldo Grasso. L'esposizione ha 91 immagini che coprono l'arco cronologico dal 1954 al 1970 e mostra la Callas soprattutto fuori dalle scene teatrali.



