Le poesie di Wislawa Szymborska alla Kasa dei libri di Milano

Continuano gli appuntamenti intorno ai volumi più rappresentativi della 'kollezione' della Kasa dei libri in occasione dei 10 anni, 10 mesi e 10 giorni dall'apertura della prima mostra. La terza settimana è dedicata alla poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel nel 1996, e a un prezioso esemplare della raccolta, 'La fiera dei miracoli', conservato alla Kasa. L'appuntamento è fissato per lunedì 23 ottobre, alle ore 18.

"Szymborska - ricordano gli organizzatori - esordì in Italia con il raffinato editore Scheiwiller. Alla Kasa abbiamo uno di questi primissimi e preziosi volumi, La fiera dei miracoli, stampato in sole 300 copie e illustrato da Alina Kalczynska, artista polacca che vive in Italia da più di 40 anni, illustratrice e autrice di numerosi libri d'artista, che prevede di partecipare alla serata. Per omaggiare la memoria di Wisława Szymborska leggeremo le quattro poesie contenute all'interno di questo piccolo ma denso volumetto, più una selezione di altri tra i più famosi versi della poetessa che saranno letti sia in italiano dall'attrice Federica Fracassi, sia in lingua originale dall'artista e performer Mariusz Wojtowicz".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA