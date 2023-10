La Feltrinelli diventa un pop up store per i Rolling Stones

Dal 20 ottobre, giorno di uscita di 'Hackney diamonds', il primo disco di inediti dei Rolling Stones dal 2005, la Libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano si trasformerà in un Pop up Store esclusivo dedicato alla band con edizioni esclusive di musica e merchandising.

Oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, sarà disponibile una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata. Presso la libreria sarà possibile acquistare anche una t-shirt ideata e personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, sempre in edizione limitata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA